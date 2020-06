(Sgarbi: “Le mascherine non servono”, Barbara d’Urso non ci sta: “Così mi hai messo a rischio”)

Vittorio Sgarbi – Barbara d’Urso, scontro sul tema delle mascherine nel corso della diretta di ‘Live – Non è la d’Urso’ di domenica 14 giugno. Ospite del programma, il critico d'arte – che già si era rifiutato di indossare il dispositivo di protezione individuale in commissione alla Camera, comportando la sospensione della seduta - ha portato avanti con una certa veemenza la personale convinzione secondo cui la mascherina sia inutile nel contrasto della diffusione del coronavirus. Un modo di pensare che non ha incontrato il favore dei presenti del programma, prima tra tutti la sua conduttrice che lo ha ammonito quando le si è avvicinato senza indossare il dispositivo.

Barbara d’Urso rimprovera Vittorio Sgarbi

“Le mascherine non servono: lo dice anche il capo della Protezione civile e il professor Zangrillo. Se si rispetta il distanziamento non c'è bisogno di indossarla, non è obbligatoria, nessun medico dice che sono obbligatorie”, è stata l’argomentazione sostenuta da Vittorio Sgarbi contrario all’utilizzo dei dispositivi. Pronto a dimostrare la bontà delle sue convinzioni, il critico d’arte ha cercato sul proprio smartphone delle fonti che le supportassero e dopo aver trovato una dichiarazione che andava in quella direzione, si è avvicinato a Barbara D'Urso per mostrarglela, suscitando l suo rimprovero. "O metti la mascherina o non mi vieni così vicino. Hai visto cosa hai fatto? Tu sei senza mascherina e sei venuto vicino a me. Più vicino di un metro, quindi mi hai messo a rischio. Anch'io come te ho fatto il tampone e sono risultata negativa, ma non significa niente". "Hai torto tu, mille volte torto. Ti sei fatta vittima di una cosa grottesca", la replica di Sgarbi, fermo sul punto.