Simona Ventura cala il suo tris di programmi in casa Rai

Simona Ventura è inarrestabile. Dopo l'avventura in Mediaset è tornata in casa Rai con la grinta che la contraddistingue e con la quale ha imparato a farsi amare in tutti questi anni. Eclettica, dinamica, camaleontica ha saputo gestire la conduzione di programmi che spaziano dalla musica, ai reality, passando per lo sport, il suo primo amore.

"Domenica Ventura", il nuovo programma di SuperSimo su Rai 2

E sarà per l'appunto in un programma dedicato al calcio, intitolato Domenica Ventura, che la vedremo impegnata prossimamente. Una trasmissione che Mamma Rai le ha cucito addosso. "Ebbene, sì! Mi rivedrete su Rai2 con un nuovissimo programma che andrà in onda ogni domenica dalle 12.00 alle 13.00. Sarà la trasmissione che apre all’intrattenimento domenicale della Rete” ha anticipato senza scendere troppo nel dettaglio in un'intervista rilasciata a RadiocorriereTv.

"Un programma di musica... anzi due"

Calcio e non solo. SuperSimo potrebbe tornare alla guida di The Voice e di un'altra trasmissione a lei molto cara: Music Farm. Un'indiscrezione che lei stessa si è fatta scappare nel corso dell'intervista: “Condurrò un programma musicale, anzi, qualcuno dice che forse i programmi saranno ben due…”. Vedremo.