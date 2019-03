Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 22 marzo 2019

Vasta la scelta sulle principali reti televisive nella prima e seconda serata di questo venerdì 22 marzo. Su Rai 1 torna "La Corrida" con Carlo Conti, su Canale 5 invece va in onda la seconda puntata di "Ciao Darwin" con la sfida tra Family Day e Gay Pride. Su Rai 3 il film "Veloce come il vento", con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, mentre su Italia 1 la partita Portogallo VS Ucraina, valida per le qualificazioni a Euro 2020.

E poi ancora film e serie tv sugli altri canali. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

