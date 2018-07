'Tutto può succedere 3', le anticipazioni della quinta puntata

Nuovo appuntamento stasera 16 luglio, in prima serata su Rai Uno, con una nuova puntata della terza stagione di ‘Tutto può succedere’.

Le storie personali dei componenti della famiglia Ferraro continuano a districarsi all’interno di una trama avvincente, carica di colpi di scena che anche quest’anno appassionano i suoi telespettatori.

La serie, targata Rai Fiction – Cattleya, e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini e Marco Chimenz, vede alla regia Alessandro Casale e Lucio Pellegrini ed è basata sulla serie tv ‘Parenthood’ e prodotta in associazione con NBCUniversal International Studios.

Il cast è quello che il pubblico ha avuto modo di apprezzare negli anni precedenti (Giorgio Colangeli e Licia Maglietta, Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi e Fabio Ghidoni). New entry è Giuseppe Zeno nel ruolo di Francesco, un conturbante fotografo che si rivelerà un personaggio importante nel corso delle puntate (otto in tutto).

Tutto può succedere 3, anticipazioni quinta puntata 16 luglio 2018

Nella quinta puntata, Alessandro (Pietro Sermonti) e Cristina (Camilla Filippi) iniziano a consultare numerosi specialisti per capire di quale malattia possa soffrire la donna. La situazione fa riflettere la primogenita della coppia, Federica (Benedetta Porcaroli), indecisa se partire o no per Haiti e dunque lasciare i genitori in difficoltà.

Sara (Maya Sansa) cerca di rimettersi subito in piedi dopo la rottura con Marco (Glen Blackhall), cercando però di non rivelare a Francesco (Giuseppe Zeno) le vere ragioni della rottura. Il fotografo, dal canto suo, è alle prese con l'arrivo in città di sua moglie e di sua figlia Alice.

Ambra (Matilda De Angelis) decide di stare accanto ad Andrea (Filippo De Carli), accusato di doping. Ma la ragazza dovrà affrontare anche un'altra situazione, per cui chiederà aiuto a tutta la famiglia. Feven (Esther Elisha), infine, deve capire cosa fare per salvare il suo rapporto con Carlo (Alessandro Tiberi) e propone una soluzione.