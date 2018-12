Torna il Capitano Ultimo, Raoul Bova dà la caccia ai Narcos

In questo nuovo capitolo, Ultimo sarà alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo uniti nel business del traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica . Nelle due puntate si ripercorrerà il percorso che porta la droga di origine colombiana nei porti italiani ad opera dei cartelli messicani che sono in affari con la 'ndrangheta calabrese, ormai da tempo la più potente organizzazione criminale attiva a livello europeo nello spaccio di cocaina.

Ultimo, il colonnello dei Carabinieri artefice di clamorose operazioni investigative a partire dalla cattura di Totò Riina, come sempre interpretato da Raoul Bova, torna con una nuova miniserie dal titolo "Ultimo - Caccia ai Narcos" , in onda il 19 e il 20 dicembre in prima serata su Canale 5 .

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Di recente lo abbiamo visto al cinema in "Sei mai stata sulla Luna" di Paolo Genovese e dopo tante commedie Raoul Bova è contento di aver recitato in un film drammatico come "La scelta" di Michele Placido, in cui, insieme ad Ambra Angiolini, affronta il tema delicato di una coppia in attesa di un figlio che potrebbe essere frutto di una violenza