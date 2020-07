Un passo dal cielo, le anticipazioni della sesta stagione

E' tempo di anticipazioni per Un Passo dal cielo 6. Dopo il successo della quinta stagione, torna la serie tv campione di ascolti. Prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, e giunta alla sua sesta stagione, la fiction si rinnova ancora e per l'occasione cambia location spostandosi sulle Dolomiti venete.

Un passo dal cielo 6, cambia la location

A fare da cornice alle vicende e ai casi del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri alcuni tra i più suggestivi luoghi della regione Veneto: dal Lago di San Vito alle strade di Padola nel Comelico Superiore, passando per Cortina d'Ampezzo e i paesaggi meravigliosi del comune di Auronzo di Cadore, come il Monte Piana, il Lago Antorno e il Lago di Misurina. Un trasferimento all’insegna dell’innovazione ma anche di un intento costante: continuare a raccontare e far scoprire al pubblico quel meraviglioso mondo narrato nelle passate cinque stagioni, le Dolomiti italiane.

Un passo dal cielo 6, cast

Grazie alla proficua collaborazione con la Veneto Film Commission, Lux Vide prepara una nuova stagione ricca di colpi di scena, novità e gradite conferme. Una tra tutte riguarda i personaggi, che vede nuovamente Daniele Liotti protagonista nel ruolo del comandante Francesco Neri, il fidato commissario e amico Vincenzo Nappi interpretato da Enrico Ianniello, e il ritorno di Gianmarco Pozzoli e Jenny De Nucci. Ai volti già noti si affiancheranno però anche tanti nuovi personaggi, ancora inediti, ad arricchire ulteriormente il cast.

A dirigere la serie torna Jan Maria Michelini (Doc - Nelle tue mani, Diavoli) affiancato da Cosimo Alemà (Don Matteo), già alla guida della quinta stagione.

Un passo dal cielo 6, trama

Nessuna anticipazioni ufficiale (per ora) sull'evoluzione della trama e lo sviluppo dei personaggi.

Un passo dal cielo 6, quando comincia

Non è ancora stata comunicata una data ufficiale sulla messa in onda.

Un passo dal cielo 6, la parola al produttore

“Siamo felici di portare nuovi meravigliosi territori del nostro Paese nelle case degli italiani. Nella Regione Veneto siamo stati accolti con entusiasmo dalle autorità locali e dalla Film Commission, che ci hanno fatto sentire subito a casa. Crediamo che la ripartenza del nostro settore passi anche attraverso sinergie con il nostro splendido territorio, la Regione Veneto ha un patrimonio, storico culturale e naturale ricchissimo, lo sfondo ideale per questa nuova stagione” ha commentato Luca Bernabei, AD Lux Vide.

"Un passo dal cielo è una straordinaria opportunità per il territorio, sia per quanto riguarda il traino d'immagine e il suo impatto turistico, sia anche per le ricadute sull'economia regionale. Si tratta della prima grande produzione ad arrivare in Veneto dopo il lockdown, e il primo set con cui la Veneto Film Commission si confronta. Una sorta di prova del fuoco alla quale la Film Commission è felice di partecipare” ha dichiarato Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission