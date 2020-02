Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 marzo

Nuovi episodi con ‘Un posto al sole’ nella settimana che va da lunedì 2 a venerdì 6 marzo. Come di consueto l’appuntamento con la storica soap di Rai Tre ambientata a Napoli è alle 20.35 circa, orario in cui i fedelissimi telespettatori sono pronti a seguire gli sviluppi dei suoi protagonisti. Ecco, allora, qualche anticipazione sulle prossime puntate.

Alla lunga, Alberto riesce a convincere Clara e le fa cambiare idea recedendo dal suo proposito. Nunzia prova a metterla in guardia, avvertendola che non deve in alcun modo fidarsi di lui.

Serena e Leonardo sono vicinissimi e tra loro c'è affiatamento. D'altra parte, per Filippo c'è un incontro interessante.

Proseguono le indagini sulla morte di Sebastiano Rosato. Giovanna Landolfi ha nuovi elementi per arrivare alla verità. Intanto Marina è in profonda crisi e non si dà pace per quanto sta accadendo a Fabrizio, la cui situazione giudiziaria è sempre più grave. Al suo fianco c'è Roberto Ferri.