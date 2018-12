Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 24 al 28 dicembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole'. Per scoprire le novità attese nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre 2018, ecco le anticipazioni ufficiali diffuse dalla produzione. L'appuntamento con la fortunata soap ambientata a Napoli è come sempre ogni giorno a partire dalle 20.45 su Rai3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: che cosa succede nelle prossime puntate

Palazzo Palladini è un brulicare di preparativi per il Natale, in particolare per la tradizionale cena della vigilia. Arianna e Andrea si presentano con Kim, una bimba abbandonata, che riporta a galla la frustrazione della prima per la maternità mancata. Andrea lo capisce e le fa una proposta inaspettata.

Vera continua a tenere Ferri in ostaggio, legato al letto di casa, e lo minaccia con una siringa piena di veleno.