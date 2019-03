Uomini e Donne, Maria De Filippi offre il trono a Giulia: il "sì" in lacrime

(Nel video sopra Giulia in lacrime per l'offerta del trono)

Colpo di scena per Giulia Cavaglià a "Uomini e Donne". Dopo la non scelta di Lorenzo, che si è fidanzato con Claudia, la 23enne di Moncalieri si siede sul trono per cercare il vero amore.

La proposta inaspettata di Maria De Filippi quando la ragazza, durante la puntata di venerdì, si stava congedando commossa: "Abbiamo fatto un pensierino, che è quello di darti il trono. In realtà era una cosa che valeva sia per te che per Claudia, Lorenzo non lo sapeva".

In studio anche Lorenzo: "In camerino ho parlato con Raffaella e ho detto di mettere Giulia sul trono perché se lo merita". E così è stato. Giulia, in lacrime, ha accettato: "Grazie Maria, non so che dire, sono sconvolta". "Spero che tu ti diverta" ha risposto la padrona di casa. Inizia una nuova avventura.