Uomini e donne, caos in studio: Tina alza la gonna a Gemma. Interviene De Filippi

(Nel video in alto, la lite tra Gemma e Tina)

Ancora una lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Pietra dello scandalo, stavolta, un abito indossato dalla dama torinese, giudicato troppo succinto dall'opinionista. "Ti pare che una donna della tua età si veste così?", è sbottata la biondissima vamp.

Il caos è scoppiato ad inizio puntata. Gemma non ha fatto in tempo a scendere le scale dello studio che Tina già la stava attaccando: "Ma chi ti credi di essere? Sei la vergogna delle donne - le ha gridato - Ricordati che sei una signora di una certa età. Oggi non mi ferma neanche il diavolo". Gemma, di fronte a queste parole, ha provato a ribellarsi facendo il gesto di alzare la gonne alla rivale. Quest'ultima, però, l'ha anticipata e le ha alzato la gonna a sua volta, lasciandola praticamente in intimo di fronte al pubblico. Immediato l'intervento di Maria De Filippi: "Ma sei fuori?", le ha gridato tra le risate.