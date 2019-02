Anoressia social, Valentina Dallari: "Volevano la Biasi e gliela davo, mi sentivo in dovere di dimagrire"

(Nel video sopra il servizio de Le Iene)

Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski, Kylie Jenner, influencer con milioni di follower che si trasformano in icone per ragazzine di tutto il mondo. La loro magrezza, però, spesso diventa un'ossessione per le ragazze più fragili, come assicura Valentina Dallari, caduta nell'anoressia proprio per questo motivo nel periodo in cui era tronista a Uomini e Donne.

"Sono passata da 4 mila follower a 60 mila e crescevano sempre di più - ha raccontato a Le Iene - Tantissime ragazze mi scrivevano, mi dicevano che apparivo più grassa, così ho iniziato a fare diete, saltare i passi, da lì in poi è stata la mia condanna". E' dimagrata fino ad arrivare a 37 chili Valentina, da poco uscita da una clinica specializzata dove un anno fa ha intrapreso un difficile percorso.

"Mi sentivo in dovere di perdere peso - ha spiegato - Seguivo la Ferragni, in un'intervista disse che pesava 53 chili e ho preso questo numero come criterio della mia vita. La vedevo perfetta e con un sacco di seguito, pensavo bisognava essere come lei per essere belle". Poi il boom di Chiara Biasi: "Le ragazze volevano la Biasi e io gli volevo dare la Biasi. Pensavo 'se divento così magra avrò più follower, mi scrivono più brand, entro nel giro, avrò successo'. Ho iniziato a buttar via il cibo, mi sono ritrovata a prendere il sapone per i piatti e metterglielo sopra. Non toccavo cibo". A quel punto quelli che le davano della "grassa" hanno iniziato a insultarla per l'esatto opposto: "Alcuni follower hanno smesso di seguirmi, altri mi insultavano, mi dicevano che ero orrenda. Mi sentivo veramente brutta".

Con tanta fatica Valentina Dallare ne sta uscendo: "Sto meglio, ho ripreso un po' di peso. Il rapporto con il cibo è migliore, ma comunque rimane qualcosa. Quando vai al ristorante hai quel momento di vuoto. Non c'è giorno in cui non pensi al mio ricovero, non c'è un momento in cui sono totalmente spensierata. Ricordo tutta la fatica di questo percorso, adesso bisogna accettarsi nel nuovo corpo e non è facile. Nella malattia ho trovato tanta vita, ho capito che mi stavo uccidendo. In un certo senso mi sono uccisa, ho ucciso la persona che ero prima".