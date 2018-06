Rebecca Staffelli debutta come conduttrice: “Inizio una nuova avventura”

Dal salotto di Barbara d’Urso su Canale 5 alla sedia da conduttrice su La5: Rebecca Staffelli, figlia del più famoso Valerio inviato del tg satirico ‘Striscia la notizia’, sta per iniziare la sua nuova esperienza al timone di un programma televisivo.

Oggi, giovedì 14 giugno, sulle reti Mediaset parte ufficialmente la programmazione tv dedicata ai Mondiali 2018 e Rebecca, spesso ospite di Pomeriggio 5 in qualità di opinionista, avrà l'opportunità di farsi apprezzare come volto della trasmissione ‘Colpo di tacchi’ che seguirà l’evento sportivo su La5.

Ad annunciare l’esordio è stata la stessa Rebecca Staffelli con un post su Instagram che ha svelato il carattere della trasmissione, incentrata sul mondo calcistico ma anche sulle curiosità legate alla vita dei calciatori. “Ragazzi come promesso avevo una bella notizia da darvi... oggi ci terrei a fare un brindisi con tutti voi perché domani inizio una nuova avventura come conduttrice su #la5. Come già sapete domani inizieranno i mondiali in Russia e inizieremo anche noi con #colpoditacchi , parleremo del lato rosa del calcio e di tutte le curiosità legate alla vita dei calciatori, alle loro vacanze, alle loro compagne, ai loro social… Quindi vi aspetto domani con la prima puntata, in onda alle 19.30. Ospite Roberto Alessi, direttore di Novella 2000…”.

Chi è Rebecca Staffelli

Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato del tg satirico Striscia la notizia, Valerio, e di Matilde Zarcone, è nata a Roma nel 1998.

Oltre a comparire nel salotto di Canale 5 in qualità di opinionista di Barbara d’Urso, il pubblico ha potuto vedere Rebecca accanto al padre nella consegna di due tapiri: quello a Elisabetta Gregoraci per la separazione da Flavio Briatore e quello a Sinisa Mihajlovic per l'esonero dal Torino.

“Quest'anno mia figlia ha finito le scuole superiori e la prossima estate andrà a studiare all'estero”, aveva spiegato papà Valerio: “Così, nel frattempo, le ho detto di venire con me a farmi compagnia, a fare gli appostamenti, a imparare l'arte della strada che è una palestra”.

Da qualche mese la ragazza è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne.