Cercano di accoltellare Vittorio Brumotti: salvato dal giubotto antiproiettile

Ieri, a Monza, Vittorio Brumotti e la troupe di 'Striscia la notizia' sono stati aggrediti durante le riprese di un servizio che documentava il degrado e le attività di spaccio in un parco del capoluogo lombardo.

Aggredito Brumotti: "Ci hanno scambiati per poliziotti"

L’inviato di Striscia si trovava nei pressi dei giardinetti di via Azzone Visconti, zona nota per il traffico droga nonostante la presenza delle forze dell’ordine. È lui a raccontare l’accaduto: «A un certo punto gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti. Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene».

Ulteriori aggiornamenti saranno trasmessi all’interno della puntata di stasera, alle ore 20.35 su Canale 5.

Come riporta MilanoToday, Inizialmente le condizioni di Brumotti e del suo collaboratore sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Fortunatamente non è successo nulla di grave, entrambi sono stati medicati sul posto e hanno rifiutato di essere trasportati al pronto soccorso. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Monza, intervenuti sul posto per raccogliere la testimonianza dell'inviato del programma Mediaset.