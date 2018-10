Meteo, il freddo arriva e fa sul serio: crollo termico, le zone più colpite

Pochi dubbi ormai, il freddo arriva e fa sul serio: crollo termico in Italia Dal nord est europeo è in viaggio un bel carico d'aria fredda pronta ad investire il nostro Paese e soprattutto pronta a ricordarci che siamo a fine ottobre e l'estate è finita da più di un mese. In queste ore - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - tante nubi si stanno addossando all'arco Alpino centro orientale dove sulle zone di confine sono in atto anche alcune nevicate. Altre nubi cominciano ad interessare il Friuli, le coste del Veneto fino alla Romagna. Ma altri addensamenti sono già presenti anche sul nord ovest. Tutti chiari ed evidenti segnali dell'imminente peggioramento che si attiverà nelle prossime ore.

Le zone più colpite

Vediamo allora quali saranno le zone maggiormente colpite. Partendo dal nord qualche rovescio anche temporalesco potrà interessare le zone sud del Friuli, a seguire il Veneto, l'Emilia orientale e la Romagna. Piovaschi possibili anche sull'ovest della Lombardia ed in serata anche sul Piemonte. Ma il tempo peggiore si concentrerà, fra il pomeriggio e la sera, su tutta la fascia adriatica del centro e a seguire al sud. Piogge, temporali anche forti possibili su Marche, Abruzzo, Molise, sud del Lazio e a scendere Campania, nord della Puglia e gran parte dell'area ionica con qualche piovasco fin sulla Sicilia. I venti freddi che soffieranno impetuosi, soprattutto sulle Regioni prima menzionate, provocheranno un sensibile calo termico con possibili spruzzate di neve sulla dorsale appenninica specie quella umbro-marchigiana ed abruzzese. Altrove la situazione meteorologica si manterrà più tranquilla.

In serata, forti venti di Bora faranno scendere sensibilmente le temperature: il calo sarà maggiormente avvertibile domani, quando il risveglio sarà frizzante su tutto il Nord, e nel corso del giorno non si supereranno i 18°C a Milano, Torino, Trieste, Genova; spostandoci sulle regioni centrali, 17-18°C diffusi su Toscana e Lazio, mentre a Perugia e l'Aquila non si andrà oltre i 12-13°C. Il calo termico non risparmierà nemmeno le regioni meridionali, dove si accanirà ancora una volta il maltempo: prevediamo 15°C di massima a Napoli e 16°C a Bari. Di notte poi farà decisamente freddo, prevediamo infatti minime a una cifra sulle zone di pianura del Nord, lungo le regioni centrali, anche fino a Roma dove domani si scenderà fino a 6°C.

Allerta arancione in Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore arancione su tutto il territorio regionale. Dalle 22 di stasera e almeno fino alle 22 di domani si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata o forte intensità, con possibili raffiche di vento nei temporali accompagnate da allerta anche per mare nel tratto costiero incluso nella zona 1, e cioè la piana campana, Napoli, le isole e la costa dei comuni dell'area vesuviana. L'allerta arancione per dissesto idrogeologico diffuso su tutto il territorio regionale è legata alle precipitazioni. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti "di garantire l'attuazione di tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi".

Previsioni lunedì 22 ottobre