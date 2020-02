Meteo, possibile irruzione fredda a fine febbraio: le previsioni

Nel week end il tempo sarà soleggiato su gran parte delle regioni italiane, con temperature piuttosto miti grazie all'aria via via più calda che arriva dal continente africano. L’alta pressione resisterà almeno fino al 25 febbraio, quando - secondo 3Bmeteo - potrebbe affacciarsi sulla penisola un nuovo fronte di aria fredda proveniente da nord.

Secondo gli esperti, il vero e proprio peggioramento è atteso per mercoledì 26 febbraio: la perturbazione colpirà principalmente Emilia Romagna e nord-est, portando con sé rovesci anche di una cera intensità. Temperature in netto calo. Giovedì 27 il fronte perturbato si sposterà al centro-sud: non è escluso il ritorno della neve che potrebbe cadere sull’Appennino anche a quote collinari. Insomma, dopo una fase di caldo anomalo a fine mese l'inverno potrebbe tornare a mordere. Vista la distanza temporale - avvertono da 3Bmeteo - si tratta però di una tendenza che necessita di ulteriori conferme.