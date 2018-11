Maltempo, breve tregua solo giovedì ma per il weekend è di nuovo allarme

Non accenna a diminuire il maltempo che da ieri ha investito un po' tutta Italia. La neve ha fatto la sua comparsa sulle Alpi e le Prealpi e localmente fino in pianura. Se piogge e temporali hanno interessato nelle scorse ore principalmente il Lazio, la Campania, la Calabria tirrenico, le previsioni meteo per le prossime ore indicano che mercoledì 21 novembre si aprirà ancora piogge e locali temporali interesseranno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria.

Il maltempo concederà una breve tregua soltanto nella giornata di giovedì.

Precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, su settori occidentali di Calabria e Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Rovesci previsti su Piemonte meridionale, Liguria, Toscana, resto Sardegna, Calabria ionica meridionale e settori occidentali di Lazio, Campania, Basilicata, con quantitativi cumulati deboli.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che da venerdì 23 una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord con piogge e nevicate diffuse sopra i 1000 metri, mentre nel corso del weekend il maltempo si estenderà a tutta Italia con la formazione di un nuovo vortice ciclonico al Sud con nubifragi e un aumento generale delle temperature.

Le previsioni meteo per mercoledì 21 novembre

Migliora il tempo sull'Italia. Qualche pioggia al Nordovest, Sardegna occidentale e medio basso Tirreno, soleggiato altrove.