Meteo, l'inverno sta arrivando: temporali e temperature a picco

Freddo, forti venti e un ciclone carico di pioggia: l'inverno inizia a fare le sue prove sull'Italia, dove nei prossimi giorni il maltempo tornerà ad essere protagonista in molte zone dello Stivale. Proprio in queste ore ha iniziato a soffiare con insistenza la Bora, un vento decisamente freddo proveniente dai quadranti Nordorientali che provocherà un duplice effetto: il tempo migliorerà in alcune regioni, soprattutto al Nord, ma le temperature subiranno un drastico calo. Nel frattempo, dal Nord Africa si sta avvicinando un ciclone che presto minaccerà l’Italia.

Meteo, prove d'inverno: Bora e un nuovo ciclone

Secondo il team de IlMeteo.it, già da mercoledì 4 dicembre la Bora farà la sua irruzione sul territorio italiano, pulendo il cielo e provocando un vistoso calo delle temperature. In particolare i valori notturni potrebbero scendere sotto lo zero in alcune zone, anche nella Pianura Padana. Come detto poi un vortice ciclonico comincerà a minacciare l’Italia proprio da mercoledì.

Meteo, temporali e nubifragi: ecco dove

Gli esperti avvertono che, mentre il Centro-Nord e gran parte del Sud vivranno una giornata soleggiata e asciutta, il tempo peggiorerà fortemente sulla Sardegna con piogge, temporali e possibili nubifragi sui settori orientali, anche a Cagliari. In serata le precipitazioni raggiungeranno anche la Sicilia. Giovedì 5 il maltempo conquisterà anche la Calabria e la Puglia con altri temporali violenti e locali nubifragi. Continuerà ad essere soleggiato, ma ventoso e più freddo sul resto delle regioni.

Meteo, avviso per vento forte in Liguria

Il Centro meteo Arpal ha emanato un avviso per vento forte per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre, in Liguria. Già oggi i venti saranno di burrasca da Nord/Nord-Est sul centro ed il ponente della Liguria ma domani si prevedono in ulteriore rinforzo, con raffiche fino a 70-80 km/h nelle province di Genova e Savona e fino a 100-120 km/h nella parte orientale della provincia di Imperia. Sulle restanti zone della Liguria i venti raggiungeranno valori di 60-70 km/h, con rinforzi sui crinali e raffiche attorno ai 100 km/h.