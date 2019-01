Neve e gelo sull'Italia: dove nevicherà nelle prossime ore

Neve e freddo sferzano l’Italia. Oggi sarà la giornata peggiore, con precipitazioni nevose previste anche al livello del mare al centro-sud. Ma anche domani, 5 gennaio, sono previste nevicate anche se a partire dal pomeriggio la situazione dovrebbe iniziare a migliorare. Solo domenica il maltempo concederà un po’ di tregua, anche dal punto di vista delle temperature che dovrebbero salire di qualche grado.

Nella notte ha nevicato in diverse zone del centro-sud, ma la neve si è spinta fino in Romana, sul Riminese. Fiocchi bianchi anche sulle Marche, anche al livello del mare (imbiancata la spiaggia di Senigallia). Abbondanti nevicate nel Molise e in Abruzzo, specie sull’Aquilano, con accumuli anche importanti. La neve è caduta anche sulla costa. Fiocchi bianci anche in Salento a Bari, Brindisi e Lecce. Nevicate anche in Campania (anche sulla costa) in provincia di Napoli, Salerno e Caserta.

(Neve a Napoli, foto Twitter)

Dove nevicherà nelle prossime ore

Nel corso della giornata di venerdì 4 gennaio continuerà e nevicare. Tra Abruzzo e Puglia è prevista ancora neve a quote molto basse, anche al livello del mare. Secondo 3BMeteo, i fenomeni nevosi si intensificheranno in Calabria (quota neve intorno ai 200/400m) ma qualche fiocco potrà cadere anche sulle coste ioniche. In Sicilia neve in calo fino a 100/300m in serata.

Meteo oggi 4 gennaio, le previsioni dell’Aeronautica militare

Anche secondo l’Aeronautica militare, nella giornata di oggi in Abruzzo la neve continuerà a cadere anche a bassissima quota, spingendosi fino alla costa.

Sono previsti anche addensamenti sparsi su Umbria orientale e sulle aree interne del Lazio, ai confini con l'Abruzzo dove si potrà avere qualche episodio nevoso sparso a bassa quota. Al sud andrà anche peggio: la neve – scrive l’Aeronautica militare - potrà raggiungere le aree di pianura specie sui settori adriatici; mentre in Sicilia generalmente nevicherà solo a quote collinari, e solo localmente a quote più basse. Neve anche in Campania, dove nel corso della mattina qualche fiocco di neve potrà imbiancare anche le coste e l'immediato entroterra a quote molto basse.

Previsioni per domani, 5 gennaio 2019

L’Aeronautica militare prevede ancora neve sull'Abruzzo, ma solo a partire dai 400 metri. Al sud andrà peggio con precipitazioni nevose sparse sulle regioni adriatiche, Basilicata, aree interne della Campania e sulla Sicilia tirrenica, già a quote pianeggianti. Dal pomeriggio quota neve in risalita: i fiocchi cadranno solo sopra i 500 metri e fino a 1000 metri in serata. Con precipitazioni in parziale attenuazione. Domenica il tempo dovrebbe migliorare ancora e anche le temperature si alzeranno di qualche grado.

Meteo, che tempo farà la mattina del 5 gennaio (mappa Aeronautica Militare)

Che tempo farà il pomeriggio del 5 gennaio