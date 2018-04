Meteo, il caldo ha le ore contate: maltempo in arrivo

Dopo il caldo di fine aprile, il maltempo tornerà a fare 'capolino' sull'Italia. Già da giovedì 26 aprile i temporali si faranno più insistenti sull'arco alpino con una diffusa instabilità su rilievi alpini e prealpini. In serata dovrebbe arrivare la pioggia anche sulla pianura veneta, con qualche goccia che dovrebbe cadere anche in alcune zone della Sardegna. Tempo soleggiato sul resto d'Italia, almeno fino alla giornata di venerdì.

Meteo, le previsioni per giovedì 26 aprile

''Alta pressione in graduale indebolimento nei prossimi giorni, con ancora sole prevalente ma anche qualche acquazzone o temporale in più". Lo conferma arriva anche dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "Giovedì 26 primi rovesci lambiranno Alpi e Nordest, seguiti da un primo calo delle temperature al Nord entro venerdì 27 complici i venti di bora in arrivo dalla Slovenia - prosegue - Si perderanno anche 4-6°C rispetto ai giorni scorsi. Calo termico seppur assai più lieve anche altrove''.

L'ultimo sole (per ora)

''L'ultimo weekend di aprile vedrà sole prevalente su gran parte del Paese con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Faranno eccezione Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia nord occidentale dove ci sarà occasione per qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - in particolare su alto Piemonte e zona laghi lombardi. Locali acquazzoni o temporali attesi anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino tutto e zone adiacenti, isolatamente su rilievi di Sardegna e Sicilia, questo soprattutto nelle ore pomeridiane o in prima serata. Domenica sera intensificazione dei rovesci su Valle d'Aosta e alto Piemonte''.

Peggioramento a fine aprile

''Lunedì 30 aprile probabile passaggio di un modesto fronte con qualche rovescio o temporale al Nord, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Marginalmente coinvolto anche il Centro con occasionali fenomeni in Sardegna, più isolati altrove. 1 Maggio con sole prevalente salvo qualche pioggia ancora sulla Sardegna, in estensione solo a fine giornata su Liguria e centrali tirreniche. Le temperature potranno subire un lieve calo ma saranno comunque miti. Situazione molto evolutiva, data la distanza temporale saranno possibili modifiche previsionali".