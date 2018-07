Meteo, Italia rovente ma ecco i temporali: quando e dove pioverà

Sarà un inizio di agosto rovente per gli italiani. L'espansione dell'anticiclone africano ha trasformato lo Stivale in un vero e proprio forno, con i termometri che toccheranno i 40 gradi di diverse città, da Nord a Sud. Secondo le previsioni degli esperti de IlMeteo.it, tutta la settimana sarà all'insegna del sole e di un clima bollente, con valori in progressiva crescita nel corso della settimana, fino a 38/39 gradi su diverse città del Centro-Nord, Capitale compresa.

Il ritorno del maltempo

Almeno fino a giovedì 2 agosto. Poi qualcosa si muoverà, in particolare al Centro-Sud, dove nella giornata di venerdì sono previsti temporali anche forti, con rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni fino a Roma. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, afferma che "nel prossimo weekend l'anticiclone potrebbe essere ancora prevalente, ma non per tutti. A rischio temporali, oltre all'arco alpino, anche il medio/basso Tirreno e le isole maggiori. Anche la Capitale potrebbe essere colpita da rovesci".

Le previsioni per mercoledì 1 agosto

Mercoledì 1 agosto sarà ancora una giornata dominata dall'anticiclone; temporali pomeridiani sui settori alpini e inoltre su quelli appenninici meridionali.

Bollino rosso a Genova

Temperature oltre i 37 gradi percepiti e bollino rosso del ministero della Sanità su Genova dove Arpal, il centro meteo funzionale della Liguria, questa mattina ha emesso un avviso meteorologico relativo all'ondata di caldo che sta interessando la regione e all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale.Il ministero della Sanità che nel suo bollettino ha diffuso per oggi e domani un'allerta rossa, livello 3, per il capoluogo ligure ha previsto ondate di calore con condizioni ad elevato rischio che prevedono l'attivazione dei servizi sanitari e sociali per le fasce più esposte della popolazione.

"I valori termici, diffusamente al di sopra dei 30 gradi - avvertono da Arpal - uniti ai tassi di umidità, oggi su valori medi e da domani su valori medio alti, determineranno condizioni di disagio fisiologico per caldo".Per quanto riguarda le temperature nella notte a Savona l'Istituto Nautico ha segnalato una minima di 27.0 gradi, a Cipressa nell'imperiese di 26.9, mentre su Genova il Centro Funzionale ha segnalato 26.8 gradi. E poco dopo le 9 del mattino già molti valori sono saliti sopra i 30 gradi: a Cipressa 33.2, a Bargone in provincia di Genova 31.1, a Levanto San Gottardo nello spezzino e a Genova si segnalato 30.5 gradi, con un tasso di umidità del 49%.