Folla assalta la sede del governo: alta tensione in Albania

Tensioni a Tirana, dove l'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha, è scesa in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama per chiedere "un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali".

Il palazzo del Governo è stato teatro di un tentativo di sfondamento operato da un gruppo di manifestanti. Le forze della Guardia Repubblicana hanno respinto i manifestanti lanciando lacrimogeni.

Albania, i motivi della protesta

I protestanti sono guidati dal leader del partito democratico, Lulzim Basha, il quale ha dichiarato che l’opposizione non si fermerà fino a quando il governo non lascerà il suo ruolo.

"La disperazione, la perdita della speranza, il dubbio e la mancanza di fiducia, sono le ultime armi di questa banda al governo. Noi vi invitiamo il 16 febbraio a gettare nel fiume Lana queste armi, insieme alla propaganda, in modo che tutti insieme possiamo riaccendere i motori dell’economia, del benessere e dell’occupazione, che diventeranno realtà con il nostro programma economico" – ha affermato Basha nell’incontro con gli abitanti di Fier ad inizio febbraio