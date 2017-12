Pianificavano attacchi per il periodo natalizio: quattro persone arrestate

Sono stati fernati prima che potessero agire. Le unità antiterrorismo della polizia britannica hanno arrestato quattro uomini sospettati di pianificare attacchi nel periodo delle festività natalizie. E' il quotidiano The Independent a dare ampio spazio alla notizia.

Almeno cinque abitazioni sono state perquisite a Sheffield e Chesterfield nell'ambito dell'operazione che ha portato al fermo dei sospetti.

Tre uomini di 22, 36 e 41 anni sono stati arrestati ieri a Sheffield, un sospetto di 31 anni è stato fermato a Chesterfield. Tutti sono stati condotti in una vicina stazione di polizia per essere interrogati.

"Gli arresti sono stati compiuti sulla base di notizie di intelligence e preparati nell'abito di un'investigazione in corso da parte dell'Unità antiterrorismo North-East", ha spiegato un portavoce della polizia.

Le forze di sicurezza britanniche hanno chiesto alla popolazione locale di "stare in allerta ma non in allarme".