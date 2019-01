Attentato contro i militari italiani ad Herat: razzo contro un blindato Lince

Un razzo Rpg è stato lanciato questa mattina contro un veicolo blindato Lince non lontano da Herat, nell'Ovest dell'Afghanistan, dove i militari italiani erano impegnati in un'attività di addestramento.

L'esplosione ha provocato qualche danno al blindato, non colpito direttamente ma raggiunto da alcune schegge. "I nostri militari stanno bene e sono in sicurezza" spiegano dal ministero della Difesa.

I militari italiani si trovano in Afghanistan nell'ambito della missione Nato "Resolute Support" incentrata sull’addestramento, consulenza e assistenza in favore delle Forze Armate afgane. È infatti terminata il 31 dicembre 2014 la missione ISAF che ha caratterizzato la guerra contro i talebani scatenata dopo l'attacco dell'11 settembre 2001.

Perché l'Italia è in Afghanistan

La nuova missione è di tipo "no combat" e vede i nostri militari impegnati non solo a Kabul, ma anche a Mazar-e Sharif a nord, Herat ad ovest, Kandahar a sud and Laghman ad est.

Il personale militare italiano in Afghanistan si attesta mediamente su circa 950 unità, suddivisi tra personale con sede a Kabul (circa 50 unità), e contingente militare italiano (circa 900 unità) dislocato ad Herat.

General Command of Police Special Units Discovered Ammunition in Logar and Herat Provinceshttps://t.co/JxTxTyieIi pic.twitter.com/p2rq5FXi5L — Ministry of Interior (@moiafghanistan) 2 gennaio 2019

L'Afghanistan è un paese tutt'altro che pacificato e la nuova politica statunitense con il "disimpegno" annunciato da Donald Trump pone la regione in uno stato di fibrillazione. Nel paese rimane infatti ancora una considerevole instabilità politica e gli attentati terroristici di Talebani e insorti sono all'ordine del giorno.