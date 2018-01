Badante picchia anziana: la figlia vede tutto in diretta con la videocamera

A Kettering, in Inghilterra, la badante 46enne Stacey George ha picchiato e insultato la donna anziana e affetta da demenza di cui si doveva occupare. La badante non sapeva che la figlia della donna, Gina Owen, aveva installato una telecamera che stava trasmettendo le immagini direttamente sul suo computer in ufficio. La donna ha raccontato in seguito che la sorella era uscita di casa da pochi minuti, quando la badante ha cominciato a picchiare la madre. Nelle immagini si vede la donna che entra in casa dopo le violenze e dice alla badante di uscire subito di casa. La donna, che ha ammesso le sue responsabilità, è stata licenziata dalla cooperativa per cui lavorava. La figlia ha deciso di diffondere le immagini.