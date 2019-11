Terremoto in Albania, le immagini del bambino estratto vivo dalle macerie

Era rimasto incastrato sotto le macerie di un edificio crollato per il violento terremoto di stanotte in Albania. Un bambino è stato salvato nella notte dopo un lungo lavoro. Con le braccia tese verso i soccorritori, tra le lacrime, in queste immagini si vede il piccolo che viene aiutato da uomini e alcune squadre di soccorso. Il video è stato condiviso su Twitter dalla giornalista albanese Klaudja Karabolli.

Terremoto in Albania, il video del bambino estratto vivo dalle macerie

Tra i sopravvissuti del sisma ci sono altri due bambini, salvati a Thumane da unità dell'esercito e della protezione civile che lavorano tra ciò che resta dei palazzi distrutti. La città si trova a circa 40 chilometri a nord-ovest di Tirana e vicino all'epicentro del forte terremoto che ha colpito il Paese. Il terremoto si è verificato alle 2:54 (ora locale, le 3:54 in Italia). L'epicentro è stato localizzato a circa venti chilometri di profondità e a undici chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata ad una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in Puglia, Basilicata, Campania e Abruzzo.

Il bilancio è ancora provvisorio, ma di sicuro si sa che ci sono purtroppo vittime e feriti. Nel video qui sotto, si scava tra le macerie di un edificio crollato nella città di Thumane. Le immagini viste dall'alto sono impressionanti.