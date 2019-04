Brexit, si o no? Intanto sui passaporti l'Ue è già sparita

Già rinviata e, con tutta probabilità, vicina ad un nuovo rinvio: la Brexit si sta rivelando un processo più difficile del previsto, ma mentre al di là della Manica si continua a discutere sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, questa è già avvenuta per quanto riguarda i passaporti britannici.

Con britannica precisione infatti dal 30 marzo scorso - data che doveva segnare, all'indomani del fatidico 29 marzo, il primo giorno della nuova vita del Regno Unito fuori dall'Unione - i passaporti emessi non recano più la dicitura "European Union" sulla copertina.

Evidentemente la macchina burocratica - che prevede che dopo una prima fase di scomparsa della dicitura Ue per la fine dell'anno si ritorni ai vecchi passaporti britannici con la copertina blu scuro, a cancellare completamente la stagione comunitaria - non è stata avvisata o fermata in tempo dopo il rinvio dettato dalla sempre più caotica politica Gb.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5