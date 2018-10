Cani poliziotto si diventa: il mestiere insegnato ai cuccioli

In Cile la scuola per i futuri tutori dell'ordine a 4 zampe dei Carabineros comincia fin dalla nascita. Da cuccioli iniziano a essere istruiti, fra giochi ed esercizi, perché in futuro possano essere impiegati nella lotta contro il crimine, nella ricerca di droga ed esplosivi, per i controlli alla frontiera e la ricerca di persone dopo una catastrofe.

"Possiamo capire fin da piccolo se un cane ha le qualità per fare questo lavoro oppure no. Decidere se è più portato per una cosa o per l'altra e selezionarlo. Invece se si compra un cane di un anno, un anno e mezzo, non sappiamo in che condizioni sia. Noi qui invece li stimoliamo fin da cuccioli", spiega uno degli istruttori, Eduardo Parra.

Cura e attenzione sono le parole d'ordine di questa scuola, dove l'addestramento per i piccoli non è certo militare, ma anzi punta allo sviluppo delle loro capacità anche attraverso la musica e le carezze. Come quelle che vengono fatte alla pancia della mamma quando è incinta, per far sentire al sicuro i cuccioli e alleviare lo choc della nascita. Tutte attenzioni ricambiate dal gran servizio che questi animali renderanno alla comunità in futuro.