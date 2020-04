Mondo / Cina

Coronavirus, cappelli con le ali per il distanziamento: cosi i bimbi tornano a scuola in Cina

L’iniziativa in una scuola elementare a Hangzhou, dove i piccoli alunni sono tornati in classe per la prima volta indossando speciali copricapi colorati fatti a mano e pensati per aiutarli a mantenere la distanza di sicurezza