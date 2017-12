Cuba, esplodono i fuochi d'artificio alla festa: 39 feriti, 8 sono gravi

Una festa si è trasformata in tragedia a Cuba, con otto persone in fin di vita e altri 31 feriti meno gravi. E' il bilancio dell'incidente provocato dall'esplosione di alcuni fuochi d'artificio difettosi a Remedios, durante la festa delle Parrandas, una delle celebrazioni più antiche di Cuba che si svolge ogni anno la vigilia di Natale.

Nessun turista straniero è rimasto coinvolto nell'esplosione, ma sono almeno 39 le persone ferite. Tra questi ci sono tre bambini e cinque adulti in condizioni molto gravi. Anche tra gli altri feriti ci sono diversi minorenni tra gli 11 e i 15 anni.

La festa delle Parrandas

Questa secolare festa cubana che si celebra la notte del 24 dicembre, vede la sfida a chi organizza lo spettacolo più bello tra carri illuminati, spettacoli musicali e fuochi d'artificio tra due quartieri di Remedios, San Salvador e El Carmen.

L'incidente avvenuto domenica ha coinvolto uno di questi carri che doveva sparare in aria i fuochi d'artificio, invece le fontane pirotecniche hanno iniziato a 'fare fuoco' orizzontalmente, verso la folla, investendo decine di persone. La festa è stata immediatamente sospesa e le autorità locali hanno aperto un'inchiesta per determinare le cause del malfunzionamento dei fuochi d'artificio.