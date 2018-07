Regno Unito, la Brexit "spacca" il governo May

La Brexit "spacca" il governo May.

Brexit, si dimette Davis

Il ministro per la Brexit, David Davis, si è dimesso in polemica con la premier Theresa May e la sua linea conciliante con la Ue sui termini di uscita dall'Unione europea. "L'attuale tendenza politica e la tattica" stanno rendendo "sempre meno probabile" che il Regno Unito lasci l'unione doganale e il mercato unico, ha scritto Davis nella sua lettera di dimissioni alla premier. "La direzione della politica intrapresa da May, nella migliore delle ipotesi lascerà la Gran Bretagna in una posizione debole per i negoziati", ha dichiarato Davis.

May in difficoltà

La May ha replicato: "Non sono d'accordo con la tua caratterizzazione della linea politica sulla quale abbiamo trovato un accordo venerdì nella riunione di governo".

Il riferimento è all'incontro che la premier ha avuto venerdì scorso con i principali ministri, per ricomporre la frattura che sie era creata all'interno dell'esecutivo conservatore tra euroscettici e ministri pro Ue. Il compromesso prevede nuove intese doganali con l'Ue e un'apertura all'ipotesi di un'area di libero scambio con regole comuni almeno per i beni industriali e per l'agricoltura. Ma per l'ala rigida dei conservatori, di cui Davis fa parte, tutto ciò è un "tradimento" del risultato del referendum sulla Brexit.