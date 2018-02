Erutta vulcano in Indonesia, villaggi semisepolti e ceneri a 5mila metri d'altezza

Il vulcano Sinabung, in Indonesia, è stato protagonista di una spettacolare eruzione che ha innalzato nuvole di cenere fino a cinquemila metri di altezza. Le ceneri del vulcano hanno ricoperto interi villaggi alle pendici del monte, sull’isola indonesiana di Sumatra. Centinaia di abitazioni fuori dalla zona di sicurezza sono state coperte di cenere. Le autorità hanno distribuito mascherine alla popolazione, invitando i residenti a restare nelle proprie case per evitare problemi respiratori.

Indonesia, erutta il vulcano Sinabung

"In alcuni villaggi dopo l’eruzione la visibilità era di appena cinque metri, il buio totale”, ha detto un portavoce dell’agenzia per la protezione civile, Nata Nail Perangin-angin. Secondo il capo del centro nazionale di vulcanologia, Kasbani, quella di oggi è "è la più grande eruzione del Sinabung quest’anno". Il vulcano è infatti tornato in attività di recente dopo almeno 400 anni di sonno e ha fatto registrare numerose eruzioni dal 2010 ad oggi. Nel 2016 una sua eruzione ha ucciso sette persone, 16 due anni prima.

Stando a quanto riferisce Askanews, non ci sono al momento informazioni su eventuali morti e feriti, ma nessun abitante si trovava all’interno del perimetro di sicurezza stabilito in precedenza entro un raggio di sette chilometri dalla bocca del vulcano. Secondo le autorità la pressione all’interno del cratere rischia di provocare crolli nella struttura del Sinabung.

Erutta vulcano in Indonesia, il video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Credit video Askanews