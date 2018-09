Mondo / Stati Uniti d'America

Esplosioni di gas in tre città: un morto e decine di feriti in trentanove incendi simultanei

Panico in tre sobborghi di Boston in Massachussets dove una serie di esplosioni e incendi sospetti ha costretto all'evacuazione di interi distretti. Si indaga sulle cause, tra le ipotesi un problema di pressurizzazione della condotta del gas