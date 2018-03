Scontro tra due aerei in manovra, paura in aeroporto a Tel Aviv | Video

Tragedia sfiorata all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dove due aerei si sono scontrati in pista. La collisione è avvenuta tra un aereo della Germania Airline che era in fase di manovra nell'area di parcheggio dello scalo e un velivolo dell' EL AL Airlines diretto a Roma, anch'esso in uscita.

Scontro tra due aerei a Tel Aviv, la cronaca dei fatti

Secondo i media locali l’incidente non ha causato feriti, ma solo tanta paura tra i passeggeri. Entrambi gli aerei hanno subito danni ingenti quantificabili, secondo una prima stima, in un milione di euro. I passeggeri sono stati evacuati dal velivolo tramite scale mobili. Alcune persone a bordo sarebbero state scaraventate a terra nell’urto, che comunque ha coinvolto solo le “code” dei due velivoli.

Aperta un'inchiesta

Le autorità aeroportuali hanno fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta e che ulteriori dettagli verranno comunicati in un secondo momento. Diversi passeggeri hanno ripreso con smartphone e tablet i momenti successivi alla collisione.

Il video dell'incidente