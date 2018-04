Furgone bianco travolge i passanti: morti e feriti a Toronto, arrestato l'autista

Un furgone ha travolto un gruppo di pedoni lasciando una decina di persone in terra. Lo riferisce la polizia di Toronto. Chiuse le locali stazioni della metropolitana. La paura terrorismo serpeggia nella metropoli canadese dove è in corso la riunione dei ministri degli esteri dei paesi del G7.

Il portavoce della polizia di Toronto Gary Long ha riferito all'emittente canadese Global News come un furgone bianco sia salito sul marciapiede e guidando a folle velocità abbia travolto una decina di persone.

Toronto: "Guidatore colpiva i passanti uno ad uno"

"Il furgone ha subito lasciato la scena dell'incidente, all'incrocio con Yonge Street e Finch Avenue" precisa la polizia che ha chiesto alla gente di evitare la zona. L'incidente è avvenuto alle 13.27 ora locale, le 19.27 in Italia.

Le foto mostrano la polizia armata di fucili e paramedici che curano i feriti. Un testimone che si trovava alla guida di un'auto che seguiva il furgone, ha dichiarato al quotidiano locale City News come l'autista, che ha identificato come un uomo, stava guidando sul marciapiede "colpendo qualsiasi ostacolo". Mentre il furgone continuava, l'uomo suonava il clacson per cercare di mettere in guardia i pedoni.

"Ho visto almeno sei, sette persone colpite e volate in aria" ha aggiunto.

Toronto: verifiche per la presenza di italiani

L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro e verifiche sono in corso sui fatti e su un eventuale coionvolgimento di connazionali nell'incidente avvenuto oggi a Toronto: lo riferiscono fonti della Farnesina.

L'autista del furgone bianco sarebbe stato arrestato. Lo riferiscono alcuni media locali, citando fonti della polizia e spiegando che il mezzo, che era in fuga, è stato ritrovato.

I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 aprile 2018

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 aprile 2018

White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4 — Obelix (@henrimiller100) 23 aprile 2018

Toronto, la diretta di Global News