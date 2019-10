Siria, militanti Isis fuggono da un carcere bombardato dalla Turchia

Cinque militanti dell'Isis sono fuggiti da una prigione sotto il controllo delle forze curde nella Siria nordorientale dopo che quest'ultima è stata presa di mira da un bombardamento turco. Lo hanno riferito fonti curde, precisando che la fuga è avvenuta dal carcere di Jirkin a Qamishli.

Non è nota al momento la nazionalità dei militanti fuggiti. La notizia è stata confermata dal portavoce delle Forze democratiche siriane, Marvan Qamishlo.

SDF sources release the video of the moment when a prison was hit. SDF previously announced that 5 ISIS detained militants fled Jirkin prison in #Qamishli, as a result of shelling’# pic.twitter.com/h5LGVMeCTM — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 11, 2019

++ articolo in aggiornamento ++

Sempre a Qamishli un'autobomba è esplosa facendo strage nella trafficata Mounir Habib street. I miliziani dello stato islamico si sono assunti la paternità dell'attentato in cui sono morte 3 persone e 9 feriti.

Smoke fills a street in the northern #Syria city of #Qamishli after a car bomb exploded late Friday afternoon. Syrian Democratic Forces (#SDF) say initial reports are of heavy civilian casualties in what it says is an overcrowded neighbourhood. pic.twitter.com/YXWy3OLu6k — Rudaw English (@RudawEnglish) October 11, 2019