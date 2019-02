Il Pakistan fa sapere di aver abbattuto due caccia indiani, alta tensione in Kashmir

Il Pakistan ha annunciato questa mattina di avere abbattuto due caccia indiani che erano entrati nel suo spazio aereo nel Kashmir e di avere arrestato due piloti che si erano paracadutati a terra. Uno dei due, ferito, è stato trasportato in un ospedale militare per essere curato. Il portavoce delle forze armate pakistane, il generale Asif Ghafoor ha riferito che gli aerei da guerra indiani avevano oltrepassato la Linea di controllo (LoC) che divide il Kashmir sotto l'amministrazione indiana da quello controllato da Islamabad. In un tweet, Ghafoor ha affermato che uno dei caccia abbattuti è precipitato nella zona pakistana, mentre l'altro in quella indiana.

Un portavoce del ministero degli Esteri pakistano ha invece riferito che "l'unico scopo dell'azione militare era dimostrare il nostro diritto, la nostra volontà e capacità di auto difesa". Il portavoce ha aggiunto che il Pakistan "non intende" arrivare ad un escalation della situazione, ma è "pienamente preparato, se costretto". Il Paese ad ogni modo, assicura il generale Ghafoor, "non vuole entrare in guerra con l'India". E anche il ministro degli Esteri indiano, Sushma Swaraj, assicura: "L'India non desidera assistere ad un'ulteriore escalation della situazione. L'India continuerà ad agire con responsabilità e moderazione".

Lo spazio aereo pachistano è stato intanto ufficialmente chiuso fino a nuovo ordine ai voli commerciali. L'annuncio è stato dato dall'autorità dell'aviazione civile di Islamabad su Twitter.

Dopo l'escalation di tensione, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha esortato i ministri degli Esteri di India e Pakistan ad "evitare azioni militari". A renderlo noto è stato lo stesso Pompeo - attualmente in Vietnam per il vertice tra Kim Jong Un e Donald Trump - con un comunicato divulgato dai Dipartimento di Stato. "Ho comunicato ai due ministri che esortiamo India e Pakistan ad agire con moderazione ed evitare una escalation a qualunque costo", ha affermato. "Li ho anche esortati a dare priorità alla comunicazione diretta evitando nuove attività militari", ha aggiunto.