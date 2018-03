Le Pen contro Le Pen: Marine caccia il padre e cambia il nome del Front National

"Il nuovo nome che voglio per il Fronte nazionale è Raduno (Rassemblement) nazionale." Così Marine Le Pen al sedicesimo congresso del Fronte nazionale il partito di estrema destra francese.

Marine Le Pen, unica candidata per la sua successione, è stata rieletta senza sorprese alla presidenza del Front National, con il 100% delle preferenze espresse, dopo un voto per corrispondenza i cui risultati sono stati proclamati oggi al congresso del partito a Lilla.

Le Pen, 49 anni, ottiene così un terzo mandato come capo del partito, dopo essere succeduta al padre nel 2011.

Jean-Marie Le Pen fuori dal partito

Proprio il padre di Marine, Jean-Marie Le Pen, storico fondatore e a lungo leader del Front National, è fuori dal partito. Gli iscritti al FN hanno approvato il nuovo statuto che sopprime il suo incarico di presidente onorario durante il Congresso a Lilla con il 79,7% dei voti (20,2% contrari).

Jean-Marie Le Pen, che ha presieduto il partito per 39 anni, dal 1972 al 2011, era già stato espulso dal Front National nel 2015 dalla presidente Marine Le Pen a seguito delle ripetute polemiche sull'Olocausto. Questa esclusione - ricorda Le Figaro - ha comportato una lunga battaglia legale tra padre e figlia. Il 9 febbraio, la Corte d'appello di Versailles ha confermato l'esclusione di Jean-Marie Le Pen, confermando la carica di presidente onorario. Il voto odierno al Congresso supera questa decisione giudiziaria.

Marion le Pen verso l'eliseo?

Tuttavia potrebbe non essere Marine Le Pen la designata dell'estrema destra alla prossima tornata per la conquista dell'Eliseo: i risultati di un recente sondaggio sono tutti per la nipote, Marion le Pen, amatissima nel partito, che per il momento si è ritirata dalla vita politica anche per la difficoltà a mediare le tensioni tra Marine e il patriarca Jean Marie, tra l'altro strenuo oppositore al cambio del nome del partito da lui fondato.