Nuova Zelanda, vietata la vendita di armi d'assalto: "La storia è cambiata per sempre"

La Nuova Zelanda ha deciso di mettere al bando tutti i tipi di arma semiautomatica e fucili d'assalto, dopo l'attacco a due moschee di Christchurch che ha provocato la morte di 50 persone: dopo giorni di indicrezioni in tal senso, lo ha annunciato ufficalmente il primo ministro Jacinda Ardern, spiegando che la nuova legislazione dovrebbe entrare in vigore molto rapidamente, probabilmente già entro l'11 aprile. "La nostra storia è cambiata per sempre. Ora cambieranno anche le nostre leggi", ha detto Ardern.

Nuova Zelanda, vietate armi semiautomatiche e d'assalto

"Sei giorni dopo questo attacco, annunciamo il divieto di vendita di tutte le armi semiautomatiche di tipo militare (MSSA) e dei fucili d'assalto in Nuova Zelanda", ha spiegato Ardern. "Anche i componenti utilizzati per convertire queste armi in MSSA saranno messi al bando". E' "il prezzo da pagare per garantire la sicurezza delle nostre comunità", ha spiegato.

Il capo del governo, si legge sulla Bbc, ha poi annunciato che sarà messo a punto un piano per consentire ai possessori di questo tipo di armi di riconsegnarle alle autorità. Alcuni cittadini hanno già rinunciato volontariamente ai loro fucili semiautomatici consegnandoli alle forze dell'ordine affinché siano distrutti.

Annullata anche la più importante fiera di armi. Gli organizzatori della più importante fiera delle armi in Nuova Zelanda, in programma dal 23 marzo, hanno deciso di cancellare la manifestazione "in segno di rispetto" per le vittime degli attacchi alle due moschee di Christchurch. La Fiera militare di Kumeu da cinque anni si svolgeva a Auckland.

Strage Nuova Zelanda, identificate tutte le 50 vittime

E' stata completata l'operazione di identificazione formale delle 50 vittime dell'attentato compiuto contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. A riferirne è stata l'emittente Radio New Zealand citando l'ispettore capo della polizia Mike Bush. Le salme potranno ora essere riconsegnate alle famiglie. Alle operazioni di identificazione hanno preso parte oltre 120 persone, tra medici legali e agenti.