Un kg di Nutella a 1,40 euro, scene folli nei supermercati: "Clienti come animali"

A conti fatti non si è rivelata un’ottima idea quella della catena di supermercati Intermarché, con sede nella Loira, di proporre ai propri clienti barattoli di Nutella da 950 grammi ad un prezzo super scontato: solo 1,41 euro, il 70% in meno del prezzo di costo. A dirlo, racconta il sito "Le Progres", sono gli stessi dipendenti dei supermarket interessati dalla promozione.

E del resto basta dare un’occhiata ad alcuni dei filmati che girano in rete per rendersi conto di ciò che è successo: scene di delirio, con i clienti pronti a battagliare "come animali" (parola di un impiegato) pur di accaparrarsi gli ambiti barattoli. Insomma, un mezzo disastro. In un supermercato di L'Horme un cliente ha rimediato un occhio nero nella baruffa.

Scene di delirio per la Nutella: il video

A Saint-Chamond è sparito tutto in un quarto d’ora (300 barattoli). "In pochi minuti abbiamo venduto quello che vendiamo in tre mesi", ha assicurato un dipendente. All'Intermarché di Saint-Cyprien, i clienti in delirio si sono avventati su un impiegato che stava portando i barattoli di Nutella su un pallet. A Rive-de-Gier, i clienti si azzuffavano "come animali" ha raccontato un dipendente.

"Una donna è stata strattonata per i capelli, una signora anziana è stata colpita con un barattolo in testa, un'altra aveva una mano piena di sangue. È stato orribile", dice un cliente che ha assistito alla scena. E c’è stato pure chi ha nascosto i barattoli il giorno prima, così da nasconderli alla vista degli altri clienti. "Abbiamo bisogno di un altro sistema, preferiremmo non farlo", ha raccontato un altro impiegato. "È più di una seccatura che altro e inoltre non era la nostra solita clientela. Molti dei nostri clienti si lamentavano di non essere riusciti a prendere nulla".

L’azienda però minimizza e nega che ci siano stati scontri fisici tra i clienti. Dal punto di vista commerciale, questo è fuor di dubbio, la promozione è stata un successo tanto che la Intermarché starebbe pensando di ripetere l’iniziativa venerdì e sabato prossimo.