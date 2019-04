Primarie Usa, il candidato Pete Buttigieg bacia il marito in tv. Il vice di Trump lo attacca

Sono tanti i primati che il 37enne Pete Buttigieg, sindaco dem della cittadina di South Bend, nell’Indiana, potrebbe raggiungere se nel 2020 dovesse diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Oltre ad essere il più giovane eletto, battendo il record di John Fitzgerald Kennedy, sarebbe anche il primo ad entrare alla Casa Bianca da sindaco. Ma sarebbe anche il primo presidente degli Stati Uniti apertamente gay.

Buttigieg (pronuncia: ‘Buttageg’, con entrambe le g morbide, ma risponde anche se lo si chiama più semplicemente ‘Mayor Pete’, “sindaco Pete") è spostato con l’insegnante Chasten Glezman. E sul palco dove qualche giorno fa Buttigieg ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle primarie presidenziali del Partito Democratico, Glezman era con lui, come hanno fatto finora tutti i coniugi dei vari candidati nel corso degli anni. I due si sono abbracciati e baciati davanti alle telecamere.

Pete Buttigieg's kiss with husband Chasten was a radical momenthttps://t.co/i3rnBBchEF pic.twitter.com/NpWMGYTwV9 — Mashable (@mashable) 15 aprile 2019

Il botta e risposta con Mike Pence

Il vicepresidente Mike Pence, già governatore dell’Indiana, ha attaccato Buttigieg. Pence ha ricordato come lui e Buttigieg abbiamo lavorato molto a stretto contatto l’uno contro l’altro quando lui era governatore dell’Indiana. “Lo considero un amico e lui sa che non un problema con lui”, ha detto Pence, un “born-again Christian”, in un’intervista esclusiva alla Cnn., aggiungendo però: "Spero che Pete abbia da offrire al popolo americano qualcosa di più di attacchi alla mia fede cristiana o contro il presidente, mentre punta alla carica più alta”. Buttigieg in passato aveva detto che era stato Dio a crearlo omosessuale. Alla domanda se considerava l’essere gay un peccato, il vice di Trump ha risposto: “Sono un cristiano che crede nella Bibbia, prendo la mia verità dalla parola di Dio”. “Non critico la sua fede, critico la cattiva politica”, ha detto poi Buttigieg, ospite nello show di Ellen DeGeneres. “Non ho un problema con la religione, anche io sono religioso. Ho un problema con la religione usata come giustificazione per fare male alle persone, soprattutto quella della comunità Lgbtq”.

Entrambi cristiani, Pence e Buttigieg appartengono a due chiese diverse. Il primo segue la fede evangelica, di stampo decisamente più conservatore, mentre “Mayor Pete” è un membro della chiesa episcopale, più progressista e moderata.

Chi è Pete Buttigieg

Peter Paul Montgomery Buttigieg è nato a South Bend nel 1982, figlio di un professore originario di Malta. Laureatosi ad Harvard e con un master al Pembroke College, è stato eletto nel 2011 alla guida della sua città natale. Buttigieg parla sette lingue, oltre all’inglese: spagnolo, italiano, arabo, farsi, francese, norvegese e maltese. Riservista della Marina per otto anni, nel febbraio 2014 – quindi mentre era ancora in carica come primo cittadino - è stato inviato in Afghanistan per sette mesi, mettendosi in aspettativa. Nel 2015 è stato rieletto con oltre l’80% di voti e lo scorso dicembre ha detto che non avrebbe corso per un terzo mandato da sindaco, annunciando qualche settimana dopo la nascita di un comitato esplorativo per valutare una sua eventuale candidatura alle primarie del Partito Democratico per le elezioni del 2020. Il 14 aprile ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie.