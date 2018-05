Sette morti in una fattoria, uccisa una madre e i suoi quattro figli

Un’intera famiglia sterminata. Un massacro orribile quello che si sono trovati davanti gli agenti accorsi in una proprietà rurale di Osmington, in Australia. All’interno di una fattoria la polizia ha rinvenuto i corpi di Katrina Miles e dei suoi 4 figli, di età compresa tra 8 e 13 anni, dopo aver ricevuto una telefonata da un "uomo" intorno alle cinque del mattino (ora locale) di venerdì. Altri due adulti - la cui identità non è stata ancora resa nota - sono invece stati trovati morti fuori dell'edificio.

La signora Miles - riferisce il Sidney Morning Herald - viveva nella proprietà con i suoi genitori, Peter e Cynda Miles.

Famgilia sterminata in Australia, cosa sappiamo finora

Per ora non si sa molto dell’orribile delitto. L’autore della telefonata che ha permesso di recuperare i corpi, ad esempio, non è stato ancora identificato. Una delle prime ipotesi è che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Di certo è stato un delitto violento: i cadaveri delle vittime presentavano infatti ferite da arma da fuoco. E due armi da fuoco sarebbe state trovate dagli agenti all’interno dell’edificio.

(Katrina Miles e i suoi quattro figli, fonte foto Facebook)

Osmington, è una piccola comunità rurale situata nella parte sudoccidentale del Paese, a circa 270 km a sud di Perth e 20 chilometri a nord-est della città di Margaret River.

Peter e Cynda Miles - i genitori di Katrina e nonni dei quattro bambini uccisi - avevano acquistato la fattoria a fine 2014. I membri della comunità la descrivono come una coppia dotata di grande senso civico, parte di una famiglia di tre generazioni "felice e meravigliosa". La signora Miles era un’ambientalista convinta, sostenitrice del movimento Transition Network e attenta ai temi del riciclaggio e del riuso delle risorse. Suo marito, Peter, aveva invece lavorato sia come agricoltore che come insegnante. Al momento sul caso indaga la polizia.

(Cynda Miles, foto Facebook)