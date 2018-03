Siria, l'ospedale infantile prima e dopo gli attacchi: "Ghouta allo stremo"

E' drammatica la video-testimonianza di Medici Senza Frontiere da un ospedale materno-infantile colpito nei recenti bombardamenti nella Ghouta orientale. Lo hanno girato i medici che lavorano nella struttura, supportata da MSF dal 2014. Il video mostra l’ospedale prima, quando vi nascevano i bambini, e dopo l’attacco, con gli ambienti distrutti, dall’ingresso alle sale per i pazienti. Al momento la struttura non è più funzionante.

Di fatto il cessate il fuoco nella Ghouta orientale non è mai partito, attacchi e bombardamenti continuano, ed è salito a 4050 il numero dei feriti e a 770 il quello dei morti, dal 18 al 27 febbraio. Tra loro, molti sono donne e bambini. Questi dati arrivano da 10 strutture a cui MSF garantisce un supporto regolare e altre 10 a cui l’organizzazione sta fornendo materiali medicali di emergenza. Ma si tratta di una sottostima perché alcuni centri hanno bisogno di tempo per inviare i dati e perché nell’area ci sono anche altre strutture, non supportate da MSF, che hanno assistito feriti.

15 tra le 20 strutture mediche supportate da MSF nell’area sono state danneggiate o distrutte. Tre medici sono rimasti uccisi e 8 feriti dal 18 febbraio. I medici ancora attivi sono completamente allo stremo.