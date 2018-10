Giornalista televisiva violentata e uccisa

Una giovane giornalista investigativa è stata violentata e uccisa in un parco dove faceva jogging a Russe, nel nord della Bulgaria.

La notizia della morte di Viktoria Marinova, che lavorava per il canale tv privato Tvn, è stata data dai media locali. Per il ministro dell'Interno bulgaro Mladen Marinov, l'assassinio di Marinova non sarebbe da collegare all'attività giornalistica della donna, anche se fonti e media internazionali riferiscono che la giornalista stava indagando su presunti casi di corruzione relativi all'utilizzo di fondi europei. Per il momento le indagini si stanno concentrando sul gesto di un maniaco sessuale oppure di un ospite del vicino centro psichiatrico.

Shocked by horrific murder of investigative journalist Victoria Marinova in #Bulgaria. Urgently call for a full and thorough investigation. Those responsible must be held to account. #journosafe #SOFJO — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 7 ottobre 2018

Il rappresentante dell'Osce per la libertà dei media, Harlem Desir, si è detto "scioccato" per l'omicidio di una "giornalista d'inchiesta" e ha lanciato su Twitter un appello affinché si compia una "indagine completa e rigorosa". Un recente rapporto di Reporter Senza Frontiere (Rsf) ha posizionato la Bulgaria al 111esimo posto su 180 nella classica mondiale sulla libertà di stampa. Secondo Rsf, in Bulgaria i giornalisti sono eposti a numerose forme di pressione e intimidazione" e devono avere a che fare con "oligarchi che esercitano un monopolio mediatico e autorità sospettate di corruzione e legami con il crimine organizzato".

Secondo l'Associazione dei giornalisti europei, che ha sede proprio in Bulgaria, ad essere più esposti nel Paese sono i giornalisti che lavorano nei media regionali e locali. In Bulgaria, poi, costituisce un fenomeno preoccupante la frequenza dei casi di violenze contro le donne. Due reporter di inchiesta sono stati uccisi negli ultimi 12 mesi in Europa: il giornalista Jan Kuciak in Slovacchia a febbraio e la giornalista Daphne Caruana Galizia a Malta a ottobre del 2017.