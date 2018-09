Ford presenta nuova Focus, nel segno dell'innovazione

A 20 anni dalla prima generazione, la Ford Focus inaugura una nuova era per la tecnologia, il comfort e l'esperienza di guida per i clienti europei di mid-size car. Nuovo design human centric e line-up ampliata, che include il primo crossover Focus Active e l'esclusiva Focus Vignale.

Nuove tecnologie come l'Adaptive Cruise Control con Stop & Go, lo Speed Sign Recognition e il Lane-Centring, supporteranno i conducenti nella gestione del traffico urbano, mentre Predictive Curve Light e Sign-based Light illumineranno al meglio ogni percorso, sia di giorno sia di notte. La nuova Focus, inoltre, introduce a bordo il modem integrato FordPass Connect per la connettività in movimento, il pad di ricarica wireless, SYNC 3 con touchscreen da 8'' e sistema audio premium B&O.

Le motorizzazioni disponibili per la nuova Focus includono una versione ottimizzata del pluripremiato benzina EcoBoost 1.0 di Ford, con la novità della tecnologia di disattivazione dei cilindri di Ford per i motori a 3 cilindri. I nuovi motori diesel EcoBlue da 1.5 e 2.0 offrono la massima efficienza in termini di consumo di carburante. La nuova trasmissione automatica a 8 rapporti adatta la marcia allo stile di guida e può essere controllata grazie all’elegante ed ergonomica manopola (Rotary Gear Shift Dial).

Disponibile in cinque porte e wagon, la gamma Focus, sarà la più completa di sempre, offerta con esclusive possibilità di personalizzazione, in grado di incontrare le diverse esigenze e preferenze dei clienti. Le versioni disponibili sono la pratica Plus, l’elegante Titanium, la sportiva ST-Line, e l’esclusiva Vignale oltre alla prima versione crossover: la Focus Active.

La Nuova Focus è la prima Ford costruita sulla base della piattaforma C2 globale dell’Ovale Blu, progettata per ottimizzare la reattività dell’automobile in caso di collisione, offrire più spazio all’interno per i modelli mid-size di Ford senza influire negativamente sulle dimensioni esterne, e migliorare l’aerodinamica per una maggiore efficienza nei consumi di carburante. La migliore qualità, quasi artigianale è garantita dall’investimento di 600 milioni di euro dell’Ovale Blu, presso l’impianto di assemblaggio di Ford a Saarlouis, in Germania