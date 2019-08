Fuoristrada: le federazioni di Italia e Francia siglano una storica partnership

Il 23 agosto 2019 è una data che resterà in evidenza negli annali del movimento fuoristradistico. Venerdì scorso infatti, in Francia, per la precisione a Valloire (famosa località sciistica della Savoia), è stato stipulato un primo importantissimo patto di collaborazione tra la Fédération Francaise de 4x4 (FF4x4) e la Federazione Italiana Fuoristrada (FIF).

In occasione della “Foire du Tout Terrain” le delegazioni della due Federazioni si sono trovate d’accordo su alcuni precisi punti, aprendo ad una collaborazione i cui orizzonti sono molto ampi e promettenti.

L’accordo, siglato dai due presidenti Jean Paul Portal e Marco Pacini, comporterà, tra i primi effetti concreti, uno scambio di conoscenze e opportunità per promuovere il fuoristrada e lo studio di una lunga serie di iniziative comuni, tra le quali spicca la messa a punto di un percorso turistico off road franco-italiano.

Tutto ciò nel rispetto delle regolamentazioni delle due Federazioni e con la massima attenzione alle legislazioni vigenti nei due Paesi, soprattutto sul fronte della salvaguardia ambientale.

A far da sfondo a questo accordo di collaborazione c’è anche la forte volontà di gettare le basi per una Federazione Fuoristrada Europea. Le due delegazioni hanno deciso di riunirsi nuovamente a dicembre, a Modena, presso la sede della FIF.