Hyundai protagonista al Parco Valentino di Torino con Nuova Kona Electric e IONIQ

Hyundai debutta al Salone dell’Auto di Torino a Parco Valentino, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 giugno. Protagonista assoluta dello stand Hyundai sarà la nuova Kona Electric, primo SUV compatto completamente elettrico sul mercato che rafforza la leadership del brand nel segmento delle auto green: pratico nell’utilizzo quotidiano, offre 204 CV di potenza, un’autonomia di 482 km e un’abitabilità tra le migliori del segmento.

A conferma dell’impegno nello sviluppo di una mobilità sostenibile, Hyundai completa la partecipazione alla quarta edizione del Salone dell’Auto Parco Valentino con una presenza esclusiva nel centro storico di Torino nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 giugno: in Piazza San Carlo il pubblico avrà infatti la possibilità di entrare nel mondo della e-mobility Hyundai vivendo l’esperienza IONIQ, prima e unica auto di serie al mondo che permette di scegliere fra tre alimentazioni elettrificate sulla medesima carrozzeria: Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid. Tutti e tre modelli IONIQ saranno esposti nella piazza e a disposizione del pubblico per sessioni di test drive dalle 10 alle 20, prenotabili direttamente presso il punto Hyundai di Piazza San Carlo o presso lo stand Hyundai al Parco Valentino.

Inoltre la Supercar Night Parade di mercoledì 6 giugno, sfilata guidata dai presidenti e CEO dei brand espositori e del mondo automotive, vedrà la partecipazione di Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Italia, a bordo di Hyundai i30 N, la prima Hyundai di serie ad alte prestazioni.

Nuova Hyundai Kona Electric

Nuova Kona Electric by Hyundai è l’ultima arrivata di una gamma di successo che rafforza la leadership del brand nel segmento delle auto green. La vettura unisce lo stile all’avanguardia dei SUV Hyundai a un’alimentazione elettrica a emissioni zero: Hyundai è il primo brand automobilistico in Europa a rendere accessibile a tutti un SUV compatto completamente elettrico. I pre-ordini di Nuova Kona Electric apriranno a partire da questa estate e le prime consegne sono previste da inizio 2019.

Oltre a essere caratterizzata dallo stesso design espressivo del modello lanciato a novembre 2017, Kona Electric rispecchia lo stile di vita del consumatore moderno, che ricerca il massimo piacere di guida senza trascurare l’impatto ambientale grazie a una vettura a emissioni zero. Il modello è inoltre proposto in due diverse versioni, offrendo così ai clienti la più ampia scelta disponibile sul mercato EV.

La versione base, con batteria da 39,2 kWh e motore da 136 CV (100kW) garantisce un’autonomia di guida di 312 km* con una singola carica. Ancor più performante è la versione long-range grazie a una batteria da 64 kWh e un motore da 204 CV (150 kW), che consente un’autonomia fino a 482 km*. Con 395 Nm di coppia istantanea erogata e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, Nuova Kona Electric offre un’esperienza di guida davvero entusiasmante. Un’altra caratteristica particolare di Nuova Kona Electric è il cambio “shift-by-wire”, che consente un funzionamento intuitivo del powertrain elettrico. Il sistema di frenata rigenerativa permette infatti di massimizzare il recupero dell’energia in fase di frenata, con intensità regolabile tramite le palette al volante. Il guidatore può contare anche sull’ampio quadro strumenti con schermo da 7”, che fornisce i dati principali sulle prestazioni di guida, senza contare l’Head-up display che proietta le informazioni principali al livello dello sguardo del guidatore.

Gamma Hyundai IONIQ

La Nuova Hyundai IONIQ rappresenta la prima auto di serie al mondo che consente di scegliere fra tre differenti motorizzazioni a zero o basse emissioni sulla medesima carrozzeria: si declina infatti in una gamma composta da IONIQ Hybrid, IONIQ Electric e IONIQ Plug-in Hybrid, rendendo accessibile a chiunque la tecnologia green. La gamma IONIQ offre, fin dagli allestimenti base, una vasta serie di equipaggiamenti all’avanguardia – che ne incrementano ulteriormente il piacere di guida e la sicurezza – come Frenata Autonoma di Emergenza con Rilevamento di Veicoli e Pedoni (FCA), Sistema di Mantenimento della Corsia (LKA), Cruise Control Adattivo Avanzato (SCC), Climatizzatore automatico bi-zona e retrocamera posteriore. A completamento, disponibili anche il Controllo dell’Angolo Cieco e l’Avviso di Possibili Urti Posteriori.

Efficienza e tecnologia sono i due pilastri su cui si fonda la gamma IONIQ e che si riflettono già nel design della vettura, dando vita ad una proposta unica e dall’appeal futuristico, con linee e proporzioni equilibrate che racchiudono un mix di efficienza energetica e performance.

Nuova Hyundai i30 N

Le due generazioni precedenti di i30 hanno venduto oltre 800.000 unità in Europa dal 2008 e con la terza generazione del modello debutta la nuova Hyundai i30 N, la prima Hyundai di serie ad alte prestazioni, nata con l’obiettivo di assicurare il massimo divertimento sia su strada che in circuito dove la i30 N TCR ha già ottenuto i primi successi con Gabriele Tarquini. Ispirata alla pluriennale esperienza della casa nel motorsport, è stata ideata presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Hyundai di Namyang (Corea del Sud) e perfezionata sul rinomato circuito del Nürburgring (Germania), sede del Centro Prove Europeo Hyundai.

Nuova i30 N si basa su tre capisaldi che mirano a esaltare il “piacere di guida”: la tenuta di strada in curva, la vocazione sportiva adatta alla guida di tutti i giorni e le prestazioni da gara. Hyundai i30 N è spinta da un motore 2.0 T-GDI quattro cilindri abbinato a un cambio manuale a 6 marce a corsa corta e alla trazione anteriore. Due i livelli di potenza disponibili: 250 o 275 CV (con Performance Pack). Entrambe le versioni erogano 353 Nm di coppia e raggiungono i 250 km/h di velocità massima: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6.4 secondi per la versione da 250 CV e in soli 6.1 secondi per la i30 N più potente. Testata sul circuito del Nürburgring per oltre 10.000 km, offre cinque modalità di guida – Eco, Normale, Sport, N e N Custom – che agiscono su ammortizzatori, Controllo Elettronico della Stabilità, Differenziale Elettronico a Slittamento Limitato, sound motore, sterzo e funzione Rev Matching, per una scalata più sportiva.

