Land Rover compie 70 anni e celebra restaurando la 4x4 originale

Per festeggiare il suo 70° anniversario nel 2018, Land Rover ha programmato una serie di eventi e di celebrazioni, primo fra tutti il restauro del veicolo che ha dato inizio alla storia Land Rover - una delle tre unità di pre-produzione esposte al Salone di Amsterdam nel 1948.

Qui, per la prima volta, il mondo posò lo sguardo sulla linea che sarebbe poi divenuta istantaneamente riconoscibile come Land Rover. Per anni rimase un mistero dove fosse finita la Land Rover di lancio. Il veicolo che aveva debuttato ad Amsterdam fu visto su strada per l'ultima volta nel 1960, dopodiche' trascorse 20 anni in una campagna del Galles prima di venire riacquistato per un progetto di restauro, mai portato a termine. Così rimase a lungo abbandonato in un giardino. La sua riscoperta a sorpresa, a pochi chilometri da Solihull - lo stabilimento che l'aveva prodotto - impegnò gli esperti del Jaguar Land Rover Classic in mesi di ricerca negli archivi dell'Azienda per ricostruire la storia del veicolo e confermarne la provenienza. Il team che cura il programma Land Rover Series I Reborn, quello che consente ai clienti di rivivere una parte della storia Land Rover grazie ad una Series I accuratamente restaurata, si dedicherà al suo più appassionante progetto: una missione della durata di un anno per recuperare questo veicolo storicamente così importante e riportarlo in condizioni di poter essere guidato di nuovo.

"Questa Land Rover è un insostituibile pezzo della storia automobilistica ed è storicamente rilevante come 'Huey', la prima Land Rover di pre-produzione. Dare il via al restauro del veicolo qui al Classic Works, dove possiamo assicurarci che sia riassemblato nel modo più corretto, è l'occasione più appropriata per dare inizio alle celebrazioni del 70° anniversario di Land Rover. C'è qualcosa di affascinante nel fatto che, esattamente 70 anni fa, questo veicolo si trovasse nelle fasi finali dell'allestimento, in preparazione al lancio di Amsterdam 1948 - dove per la prima volta il mondo posò lo sguardo sulla linea che, da quel momento è stata immediatamente riconosciuta come Land Rover" dice Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director.

Il Team Jaguar Land Rover Classic seguirà un processo personalizzato di restauro su questo veicolo, che possiede molte caratteristiche speciali esclusive delle Land Rover di pre-produzione del 1948, prima della produzione in serie, come i pannelli d'alluminio della scocca più spessi, uno chassis galvanizzato e vasca posteriore rimovibile. Sarà rispettata la patina dei suoi componenti, così come la vernice originale Light Green del 1948. I precedenti proprietari del veicolo saranno invitati presso la sede del Jaguar Land Rover Classic Works per condividere le loro esperienze ed assistere all'emozionante e coinvolgente restauro. Questo importante progetto che vuole rappresentare l'inizio della storia Land Rover - una storia che in oltre 67 anni di produzione a Solihull, ha visto nascere dall'iconica Series I al Defender - è solo il primo di una serie di eventi e storie attraverso cui, per tutto il 2018, saranno celebrati passato, presente e futuro di Land Rover. E' possibile seguire la storia su Instagram @LandRover.