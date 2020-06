Nokian Tyres: ecco i nuovi pneumatici estivi con tecnologia Dual Zone Safety

Il produttore di pneumatici scandinavo Nokian Tyres presenta una selezione di pneumatici estivi moderna e versatile, dotati dell’esclusiva tecnologia Dual Zone Safety, sviluppata appositamente per le varie condizioni climatiche di questa stagione.

Questa tecnologia è stata introdotta per la prima volta sulle autovetture e successivamente anche sui SUV e sulla gamma crossover.

La tecnologia Dual Zone Safety assicura che la superficie di contatto rimanga precisa ed esatta, sia su autostrade rese scivolose dalla pioggia che sui viali bruciati dal sole.

“Qualsiasi pneumatico può rotolare senza problemi quando le condizioni meteorologiche sono perfette. Tuttavia, in condizioni inaspettate e difficili, come una pioggia improvvisa, gli pneumatici devono fornire prestazioni estremamente stabili. È molto importante che lo pneumatico non colga di sorpresa il conducente durante alcune manovre, come quando si schiva qualcosa o si frena o sulle superfici bagnate. È necessario che sia affidabile e costante, ossia che le gomme mantengano la loro aderenza e le caratteristiche di maneggevolezza dalla primavera alla fine dell’autunno”; afferma Martin Dražík, esperto di

pneumatici e Product Manager per l’Europa centrale di Nokian Tyres.

Stabilità e durata per i SUV

La gamma di pneumatici estivi Nokian Tyres è arricchita dai nuovi pneumatici per i SUV: Nokian Powerproof SUV e Nokian Wetproof SUV. Entrambi i nuovi prodotti sono caratterizzati dalla tecnologia Dual Zone Safety. Questi pneumatici per SUV sono progettati per potenti veicoli sportivi e crossover in modo che possano offrire un handling preciso e una piacevole sensazione di guida.

Entrambe le novità sono dotate dell'esclusiva tecnologia Aramid Sidewall di Nokian Tyres. La struttura della parete laterale dello pneumatico contiene una fibra aramidica estremamente robusta che lo rende più resistente agli urti improvvisi e ai tagli che altrimenti potrebbero interrompere un viaggio.

La stessa tecnologia Aramid Sidewall è utilizzata in tutti gli pneumatici Nokian Tyres per furgoni e camper. La gamma Nokian cLine Van offre stabilità, aderenza bilanciata e una lunga durata per i furgoni.

Il nuovo Nokian Powerproof per SUV è, inoltre, stato sviluppato e testato in collaborazione con il campione di F1 Mika Häkkinen.

Pneumatici adatti ad ogni auto

La gamma completa di pneumatici estivi Nokian Tyres soddisfa tutte le esigenze. Oltre agli ultimi modelli per autovetture e SUV, è da evidenziare anche lo pneumatico estivo Nokian eLine 2 che, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento e il conseguente risparmio di carburante, è la soluzione ideale per una guida sicura e rispettosa dell’ambiente. Lo pneumatico AA è, inoltre, popolare tra coloro che guidano auto elettriche.