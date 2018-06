Panda Waze, la citycar più social di sempre

Da 14 anni la Panda è l’auto più venduta in Italia. Come continuare con questo primato? “Navigando” con Waze e dunque aprendosi sia ai giovani che agli amanti della famosa applicazione. Tutti gli utenti così potranno godere degli stessi consigli di navigazione integrando lo smartphone con la vettura.

La potenzialità di Waze

Chi conosce Waze sa quali sono le sue potenzialità. Non è solo un’app per la navigazione ma una piattaforma che fa anche affidamento sui consigli dei drivers al volante per l’aggiornamento in tempo reale del traffico sulle strade. Al mondo gli utenti che forniscono contributi per attualizzare continuamente la funzione sono 100 milioni.

Panda e Waze

Oggi Mopar - il marchio di Fca che si occupa di servizi e pezzi di ricambio - unisce dunque Waze e il sistema "Uconnect" per le piattaforme Android ed iOS. Per l’utilizzo basta inserire lo smartphone sulla plancia, sull’apposito supporto. Sulla Panda Waze, il sistema Mopar Connect garantisce anche funzioni gratuite come la localizzazione in caso di furto. Inoltre, di serie, si avrà il climatizzatore, il sensore pressione pneumatici, l’appoggiatesta anteriore con sistema anti colpo di frusta. Esteticamente l’auto si riconosce per il logo Waze sui parafanghi anteriori, le modanature nere laterali, le calotte degli specchietti nere, le barre longitudinali sul tetto e le maniglie delle portiere, e i cerchi da 15” con una inedita finitura brunita.

Già in concessionaria

Fiat ha ufficializzato l'apertura degli ordini della serie speciale Waze con un prezzo che non supera gli 11.000 euro. Grazie alla promozione “Imperdibili 100”, infine, potrà essere acquistata a partire da 7.400 euro. Motore disponibile: 1.2 benzina da 69 cavalli.