Porsche Esports Carrera Cup Italia lancia il “Prologo” e sbarca in tv su Sky

La Porsche Esports Carrera Cup Italia lancia un “Prologo” di alto livello con sei tappe, la trasmissione delle gare in tv su Sky Sport Arena - ogni venerdì alle ore 19 a partire dall’8 maggio e fino al 12 giugno - e venti piloti a sfidarsi al simulatore in attesa della stagione 2020 del primo monomarca virtuale al mondo parallelo a quello reale, inaugurato nel 2018 nell'ambito della Porsche Carrera Cup Italia.

Dopo il successo delle prime due stagioni e con le attività sportive in pista al momento sospese in seguito alla diffusione del Covid-19, la terza edizione del campionato promosso in sinergia da Porsche Italia e Ak Informatica con i suoi partner tecnologici sarà preceduta da un'anteprima in partenza nel mese di maggio.

Sulle venti 911 GT3 Cup virtuali previste per il Prologo si contenderanno la vittoria dieci tra i migliori sim racer in attività e dieci piloti veri. Tra questi il campione PCCI 2019 Simone Iaquinta, il campione PCCI 2018 Gianmarco Quaresmini e i piloti ufficiali Q8 Hi Perform del 2019, Diego Bertonelli, e del 2020, David Fumanelli, tutti già esperti anche delle corse al simulatore.

Il calendario si articolerà su sei appuntamenti da disputarsi da remoto su circuiti fedelmente riprodotti in virtuale grazie alla tecnologia laserscan: cinque sui circuiti abituali della Carrera Cup Italia (Monza, Imola, Misano, Mugello e Vallelunga) più una gara speciale sulla leggendaria Nordschleife del Nurburgring.

Per ciascun evento il format prevede un'ora di prove libere, 15 minuti di prove ufficiali e una gara sulla classica distanza di 28 minuti + 1 giro, tutto online su server dedicato utilizzando il popolare racing game Assetto Corsa sviluppato da Kunos Simulazioni, partner del progetto.

Grazie al Prologo, per la prima volta la Porsche Esports Carrera Cup Italia sarà trasmessa sul canale Sky Sport Arena con la telecronaca di Guido Schittone, voce storica della Carrera Cup Italia, e Matteo Bobbi, volto molto noto agli appassionati che seguono le trasmissioni del network satellitare dedicate ai motori. I due commenteranno le qualifiche e la gara in near live prevedendo momenti di interazione con gli stessi sim racer impegnati da remoto.

Già innovatore e capace di fare scuola in un ambito sempre più popolare e professionale come quello del sim racing, il mondo simulato della Porsche Esports Carrera Cup Italia diventa ancora più reale con la trasmissione in tv e anche le 911 GT3 Cup del trofeo virtuale saranno l'esatta riproduzione grafica delle vetture del monomarca reale, comprese quelle in livrea ufficiale Q8 Hi Perform e Sky Q.

Tra il 2018 e il 2019, la Porsche Esports Carrera Cup Italia ha coinvolto migliaia di appassionati sia online (sito ufficiale: esport.carreracupitalia.it) sia nella hospitality che ospita le sfide al simulatore durante i weekend di gara, diventando un punto di riferimento nel panorama dell'automobilismo virtuale. A ogni round della Carrera Cup Italia corrisponde una tappa “Esports” con i primi tre classificati premiati sul podio reale dell'autodromo e i vincitori finali che hanno l'opportunità di partecipare a una gara del monomarca in pista al volante di una 911 GT3 Cup schierata da Porsche Italia. Un'esperienza unica vissuta dai campioni Enzo Bonito nel 2018 a Imola e Danilo Santoro lo scorso ottobre a Misano.

Calendario Prologo Porsche Esports Carrera Cup Italia

Gli appuntamenti verranno trasmessi ogni venerdì alle 19.00 su Sky Sport Arena a partire dall’8 maggio

8 maggio Monza

15 maggio Imola

22 maggio Nordschleife

29 maggio Misano

5 giugno Mugello

12 giugno Vallelunga